CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Real Sociedad-Levante maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da sezonun son düzlüğüne girilirken, 38 puanla 7. sırada yer alan Real Sociedad, sahasında düşme hattının sıcaklığını ensesinde hisseden 26 puanlı Levante’yi ağırlıyor. Ev sahibi ekip, ilk 6 sıradaki Avrupa potasına yeniden girmek için mutlak 3 puan hedeflerken; 19. sıradaki konuk ekip Levante için her puan altın değerinde. Reale Arena'da oynanacak bu zorlu mücadelede hata payı iki takım için de oldukça düşük. Peki, Real Sociedad - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad-Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 30. haftasında futbolseverler, hedefleri taban tabana zıt iki ekibin mücadelesine tanıklık edecek. Ev sahibi, teknik direktör Pellegrino Matarazzo yönetiminde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de, kendi sahasındaki baskın oyunuyla biliniyor. Real Sociedad, taraftar desteğini arkasına alarak Levante engelini kayıpsız geçip Avrupa kupaları yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Öte yandan konuk ekip Levante için çanlar çalıyor. 26 puanla ligin 19. basamağında bulunan Valensiya temsilcisi, son haftalarda topladığı puanlarla umutlansa da hala güvenli bölgenin gerisinde. Real Sociedad deplasmanından çıkarılacak bir puan dahi ligde kalma yolunda büyük bir moral kaynağı olacak. İki takım arasındaki bu kritik randevunun detayları şöyle:

Real Sociedad-Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

Real Sociedad-Levante MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Reale Arena'daki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Real Sociedad-Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Soler; Guedes, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, De la Fuente, Sanchez; Olasgasti, Rey; Garcia, Losada, Tunde; Espi

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
