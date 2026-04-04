Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da maç öncesi dikkat çeken 10 madde!

Trabzonspor'da maç öncesi dikkat çeken 10 madde!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor, 6 puanlık mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi bordo-mavililerde gün yüzüne çıkan 10 madde dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 10:43
Trabzonspor'da maç öncesi dikkat çeken 10 madde!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki dev maçta 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi bordo-mavililerde öne çıkan 10 madde netlik kazandı. İşte Trabzonspor'da Galatasaray maçının şifreleri…

1-MUÇI İLK 11'DE OLMAYACAK

Sakatlığı bulunan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı. Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı. İlk 11'de olması beklenmiyor.

2-EKSTRA PRİM AÇIKLANMADI

Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi ekstra prim açıklamadı. Ancak Sabah'ta yer alan habere göre 3 puan gelirse soyunma odasındaki coşkuda özel prim de duyurulabilir.

3-TEKKE'YE TAM DESTEK

Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'ye desteğini hafta boyunca gösterdi.

4-KOREOGRAFİ HAZIRLANDI

Bordo-mavili taraftarlar, uzun bir aradan sonra koreografi yapma kararı aldı. Biletler tükenirken tribünde büyük coşku olacak.

5-ORTA SAHADA İKİ FARKLI PLAN

Fatih Tekke, orta sahada iki farklı planlama yaptı. Muçi olmazsa üçlü orta saha kullanacak. Düşük ihtimal eğer yıldız oyuncu sahaya çıkabilirse, bu kez ikili orta saha kurgulanacak.

6-SAVUNMA NWAIWU VE SAVIC'E EMANET

Batagov'un yokluğunda stoper tandeminde Nwaiwu-Savic ikilisi olacak.

7-ONUACHU İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Onuachu'yu topla buluşturmak için hazırlık var. Özellikle Nijeryalı yıldızın hava topu hakimiyeti üzerine yoğunlaşıldı.

8-AGRESİF BAŞLANACAK

Ön alan baskısı ile maçlara başlayan G.Saray'a Fatih Tekke aynı şekilde karşılık verecek. Takıma agresif başlama emri verildi.

9-ZUBKOV'DA G.SARAY MOTİVASYONU

Büyük maçlarda farkını ortaya koyan Zubkov, G.Saray karşılaşmasına da özel hazırlandı.

10-OULAI YERİNE OZAN

Cezalı Oulai'nin yokluğunda Ozan Tufan orta sahada görev alacak. Teknik heyet, oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istedi.

FATİH TEKKE İLK PEŞİNDE

İki teknik adam kariyerlerinde 10. kez birbirlerine rakip oluyor. Okan Buruk'un 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı eşleşmede Tekke'nin takımları hiç gülemedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez Okan Buruk'u devirmenin peşinde.

Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Fırtına'nın hakimiyeti var. Trabzonspor'un sahasındaki 52 maçta Karadeniz ekibi gülerken Aslan ise 19 kez kazandı.

ONUACHU'YA ORTA YAĞMURU

Karadeniz ekibinde hücum aksiyonlarında başrol Paul Onuachu'da olacak. Nijeryalı forvetin ceza sahası içindeki etkisini kullanmak isteyen Fatih Tekke, özellikle kanat oyuncularından sık sık orta istedi. Onuachu'nun indireceği hava toplarında ise Augusto ve Zubkov gibi isimler tamamlayıcı olacak.

