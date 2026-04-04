Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid-Barcelona CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Barcelona CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın zirvesinde 73 puanla krallığını sürdüren Barcelona, şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birinde 57 puanlı Atletico Madrid’e konuk oluyor. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve lideri devirerek moral bulmak isterken; Hansi Flick’in öğrencileri, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı korumak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Riyadh Air Metropolitano’da oynanacak bu dev randevuda tüm dünyanın gözü İspanya’da olacak. Peki, Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 11:33
Atletico Madrid-Barcelona CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da futbolun kalbi Madrid'de atıyor. Ev sahibi Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde bu sezon savunma direnciyle dikkat çekse de, Barcelona karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Atletico'da sakatlığı bulunan Pablo Barrios ve Jan Oblak'ın durumları maç saatinde netleşecek olsa da, taraftarının yaratacağı cehennem atmosferi en büyük kozları olacak. Griezmann ve Julian Alvarez ikilisinin hücumdaki yaratıcılığı, Barça savunmasını bir an bile rahat bırakmayacak. Lider Barcelona cephesinde ise işler tam gaz devam ediyor. Ligde attığı 78 golle hücum anlamında durdurulamaz bir performans sergileyen Katalan ekibi, Lamine Yamal ve Lewandowski önderliğinde Madrid kalesini ablukaya almayı planlıyor. İki ekip arasında sezon başında ve Kral Kupası'nda oynanan maçlar büyük bir taktik savaşına sahne olmuştu. İşte bu dev randevunun detayları!

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'daki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Atletico Madrid-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Alvarez, Griezmann

Barcelona: J Garcia; Araujo, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, F Lopez, Rashford; Lewandowski

