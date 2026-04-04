Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK canlı: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 33. haftanın en heyecan verici mücadelesi Erzurum’da sahne alıyor. 69 puanla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için gün sayan Erzurumspor FK, Play-off hattını zorlayan 45 puanlı Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk ediyor. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak bu komşu şehir randevusunda, Dadaşlar şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Iğdır temsilcisi ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak ilk 7 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 10:15
Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takım etmek için tıklayın...

TFF 1. Lig'de şampiyonluk ateşinin en sıcak yandığı yer olan Erzurum, bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Sezon başından bu yana sergilediği dominant performansla 69 puana ulaşan ve Süper Lig kapısını ardına kadar aralayan Erzurumspor FK, taraftarı önünde şov yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör yönetimindeki mavi-beyazlılar, bu sezon iç sahada kurduğu büyük üstünlüğü Iğdır karşısında da koruyarak puan farkını açmak niyetinde. Diğer tarafta ise ligin yeni ekiplerinden olmasına rağmen 45 puanla 10. sırada yer alan ve Play-off potasına sadece bir adım uzaklıkta bulunan Iğdır FK var. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alsa da, kadrosundaki tecrübeli isimlerle her an sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahipler. İki takım arasında ligin ilk yarısında Iğdır'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. Bölgesel rekabetin de etkisiyle atmosferin tavan yapacağı bu dev randevunun detayları haberimizde...

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de kritik Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayberk Demirbaş'ın düdüğüyle start alacak Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Erzurumspor FK-Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Daha Eski
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41