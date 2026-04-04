Beşiktaş'tan kaleci transferinde Di Gregorio gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de kaleci hattı. Beşiktaş'ın bu anlamda Juventus'un file bekçisi Michele Di Gregorio ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; 1.87 boyundaki file bekçisinin Juventus'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunurken, yönetimin oyuncuyu transfer listesine koyduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş kurmaylarının önceliğinin oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak olduğu ifade edilirken, yapılacak görüşmelere göre yol haritasının çizileceği kaydedildi. Kariyerinde Renate, Novara, Pordenone ve Monza formalarını da terleten 28 yaşındaki eldiven, bu sezon Juventus formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.