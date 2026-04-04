Real Betis-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 30. hafta, futbol kalitesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Real Betis, Benito Villamarin'de taraftar desteğiyle 3 puan arıyor. Ev sahibinde tecrübeli teknik adam Pellegrini, hücum hattındaki Cucho Hernández ve Abde Ezzalzouli gibi formda isimlerine güveniyor. Konuk ekip Espanyol tarafında ise teknik direktör Manolo González, savunma disipliniyle ön plana çıkmak istiyor. 37 puanla 11. sırada rahat bir konumda olsalar da, deplasmanda alacakları galibiyet onları Avrupa potası için umutlandırabilir. Ancak Javi Puado ve Fernando Calero gibi önemli isimlerin eksikliği Katalan ekibi için büyük bir handikap. İşte bu heyecan dolu maçın detayları:

Real Betis-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

Real Betis-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarin'deki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Real Betis-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Lopez; Bellerin, Llorente, Natan, Rodriguez; Antony, Fornals, Roca, Amrabat, Ezzalzouli; Hernandez

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Exposito, Terrats; Garcia