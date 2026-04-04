CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga’da ilk 6 sırayı zorlayan ve 44 puanla 5. sırada yer alan Real Betis, sahasında orta sıralarda tutunmaya çalışan 37 puanlı Espanyol’u ağırlıyor. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi’nde final oynama başarısı gösteren Manuel Pellegrini’nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi potasına yaklaşmak için bu maçı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Konuk ekip Espanyol ise deplasmanda sürpriz yaparak üst sıralara tırmanma peşinde. Peki, Real Betis-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 11:24
Real Betis-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 30. hafta, futbol kalitesi yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Real Betis, Benito Villamarin'de taraftar desteğiyle 3 puan arıyor. Ev sahibinde tecrübeli teknik adam Pellegrini, hücum hattındaki Cucho Hernández ve Abde Ezzalzouli gibi formda isimlerine güveniyor. Konuk ekip Espanyol tarafında ise teknik direktör Manolo González, savunma disipliniyle ön plana çıkmak istiyor. 37 puanla 11. sırada rahat bir konumda olsalar da, deplasmanda alacakları galibiyet onları Avrupa potası için umutlandırabilir. Ancak Javi Puado ve Fernando Calero gibi önemli isimlerin eksikliği Katalan ekibi için büyük bir handikap. İşte bu heyecan dolu maçın detayları:

Real Betis-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 30. haftasındaki bu önemli karşılaşma 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

Real Betis-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarin'deki bu zorlu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak

Real Betis-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Lopez; Bellerin, Llorente, Natan, Rodriguez; Antony, Fornals, Roca, Amrabat, Ezzalzouli; Hernandez

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Exposito, Terrats; Garcia

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
