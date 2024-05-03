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Beşiktaş'ta Salih Uçan: Bu sezon kupa kazanırsak...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından siyah-beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 22:24
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Beşiktaş'ta Salih Uçan: Bu sezon kupa kazanırsak...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu mücadele ardından siyah-beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH'İN SÖZLERİ:

Bugünkü galibiyet değerli. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sezon başından beri yönetimin, hocaların değişmesi hem biz hem de taraftar için kırılgan bir sezon oldu. Maçlara çıktığımızda tabii ki taktik çalışıyoruz ama şanssız bir korner oluyor ve golü yiyorsunuz. Zaten kötü bir sezon geçiriyoruz. Bu tarz goller bizi geri düşürüyor. Rizespor'la puan durumu olarak birbirimize yakınız. Bugün kazandığımız iyi oldu.

Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirirsek muhteşem olacak. Bataklıkta çiçek açmış gibi olacak. Ben taraftarımıza çağrı yapıyorum. Ankaragücü maçında inanılmaz bir atmosfer yaratalım.

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