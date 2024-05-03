Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak konusu olan isimlerden birisi de Dominik Livakovic. Son olarak sarı-lacivertliler file bekçisi için istedikleri rakamı Hırvat eldivenin menajerine ilettiler. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:30
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Kanarya bu nedenle sezon öncesi ve devre arasında pek çok ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde kadroya katılan isimlerden birisi de Dominik Livakovic oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Sarı-lacivertlilerde çok büyük umutlarla kadroya katılan file bekçisi özellikle sezonun ilk yarısında sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Livakovic son haftalarda ise bambaşka bir performans sergiliyor. Kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Kanarya'nın şampiyonluk yarışında sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Son olarak kaleci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Livakovic'in menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve Hırvat eldiven için bir rakam belirlenmesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Dominik Livakovic'in rakamını belirledi!

Sarı-lacivertli yönetim, "10 milyon euro" dedi. Hırvat eldivenin menajeri, Dinamo'dan aldıkları fiyatı hatırlattı. Yönetim ise; "F.Bahçe'den oyuncu almak farklı. Bizim rakamımız bu" yanıtını verdi.

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