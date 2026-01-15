CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Galatasaray'ın devre arası hedeflerinden biri olan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teklifine hem Napoli hem de oyuncu cephesinden yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:07
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Ara transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Napoli'de forma giyen Hollandalı yıldız Noa Lang'dı.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Yaz transfer döneminde imza attığı Serie A ekibinde kendini kanıtlayamayan kanat oyuncusunun adı ayrılık ile anılmaya başlamıştı.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Lang'ın Napoli'deki son şansını iyi değerlendiremediği ve yedek kulübesine çekileceği öne sürülmüştü.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Aynı zamanda Beşiktaş'ın da radarında olduğu iddia edilen oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli ile iletişime geçerek kiralama teklifinde bulundu.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Cimbom'un teklifi hem Serie A ekibi hem de yıldız oyuncu tarafından reddedildi. Napoli'nin kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve Galatasaray'ın fikrini değiştirmediği sürece müzakerelerin başlama ihtimalinin olmadığı aktarıldı.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Haberde ayrıca Noa Lang'ın Napoli'de kalmak istediği, transferi durumunda ise "daha fazla istikrar ve netlik" sunacak alternatifleri değerlendirmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Lang, bu sezon İtalya Serie A'da 17 karşılaşmada toplamda 628 dakika süre aldı.

Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Hollandalı sol kanat, bu mücadelelerde yalnızca 1 kez fileleri havalandırmayı başarırken 2 kez golü getiren pası kaydetti.

Anasayfa
