Napoli'den Galatasaray'a Noa Lang yanıtı! Transfer teklifi...

Ara transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Napoli'de forma giyen Hollandalı yıldız Noa Lang'dı.
Yaz transfer döneminde imza attığı Serie A ekibinde kendini kanıtlayamayan kanat oyuncusunun adı ayrılık ile anılmaya başlamıştı.
PSV'den 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Lang'ın Napoli'deki son şansını iyi değerlendiremediği ve yedek kulübesine çekileceği öne sürülmüştü.
Aynı zamanda Beşiktaş'ın da radarında olduğu iddia edilen oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için Napoli ile iletişime geçerek kiralama teklifinde bulundu.
Cimbom'un teklifi hem Serie A ekibi hem de yıldız oyuncu tarafından reddedildi. Napoli'nin kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve Galatasaray'ın fikrini değiştirmediği sürece müzakerelerin başlama ihtimalinin olmadığı aktarıldı.
Haberde ayrıca Noa Lang'ın Napoli'de kalmak istediği, transferi durumunda ise "daha fazla istikrar ve netlik" sunacak alternatifleri değerlendirmeyi tercih ettiği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Lang, bu sezon İtalya Serie A'da 17 karşılaşmada toplamda 628 dakika süre aldı.
Hollandalı sol kanat, bu mücadelelerde yalnızca 1 kez fileleri havalandırmayı başarırken 2 kez golü getiren pası kaydetti.