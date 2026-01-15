HaberlerFenerbahçe Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti
Fenerbahçe'de taraftarların heyecanla beklediği N'Golo Kante transferinde sözleşme detayları belli oldu. Al-Ittihad'a veda ederek Fransa'ya dönmesi beklenen yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmak üzere yaptığı büyük fedakarlık ülkesinde şok etkisi yarattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:32
Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmaya çok yakın. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile kulübün futbol direktörü Devin Özek, iki gündür süren temasların ardından İstanbul'a döndü. Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek futbolcu ile yapılan görüşmelerin detayları şöyle...
2.5 YILLIK İMZA
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Chelsea'dan bonservis bedelsiz olarak Al-Ittihad'a giden Kante'ye yıllık 8 milyon euro maaşla 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız şartları kabul etti.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Suudi Arabistan takımı Al Ittihad, Kante'nin sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli orta saha oyuncusu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.
MAAŞI BELLİ OLDU
Kante, Al Ittihad'da kazandığı yıllık 25 milyon euro maaşı bırakarak, Fenerbahçe'nin 8 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Böylece 17 milyon euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.
HEDEF DÜNYA KUPASI
2018'de Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Fransa Milli Takımı ile 2026'da da bu kupayı kazanmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih etti. Bu faktör, Fenerbahçe teklifinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.
BEDELSİZ GELECEK
Sabah'ta yer alan habere göre Kante, transferin gerçekleşmesi adına Al İttihad'dan kalan yaklaşık 12 milyon euro olan 6 aylık maaş alacağından feragat edecek. Bu bedel, bonservis olarak kabul edilecek ve oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz katılacak.
FRANSA'YA DÖNMESİ BEKLENİYORDU
Paris FC ve Monaco başta olmak üzere bazı Fransız kulüpleri, Kante'nin ülkesine dönmesini bekliyordu ve resmi girişimlerde bulundu. Fransız gazeteciler, "Fransa'ya dönüşüne inanmış ve heyecanlanmıştık. Ancak görünen o ki Fransız oyunculara yönelik en güçlü hamleleri yapan kulüp Fenerbahçe oldu" yorumunu yaptı.
TEDESCO'NUN PLANI HAZIR
Yabancı basın, Fenerbahçe'nin Kante transferini yakından takip ederken, teknik direktör Tedesco'nun, Guendouzi ile Kante'yi birlikte oynatmak için planlarının hazır olduğunu yazdı.
"KANTE GELİYOR"
Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai dönüşü havalimanından direkt maçın oynandığı Kasımpaşa'ya gitti. Taraftarın ilgi odağı olan, bol bol fotoğraf çektiren Torunoğulları, Kante sorularına "Sorun yok geliyor" yanıtını verdi.