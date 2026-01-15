CANLI SKOR ANA SAYFA
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

Fenerbahçe'de taraftarların heyecanla beklediği N'Golo Kante transferinde sözleşme detayları belli oldu. Al-Ittihad'a veda ederek Fransa'ya dönmesi beklenen yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atmak üzere yaptığı büyük fedakarlık ülkesinde şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmaya çok yakın. Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile kulübün futbol direktörü Devin Özek, iki gündür süren temasların ardından İstanbul'a döndü. Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek futbolcu ile yapılan görüşmelerin detayları şöyle...

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

2.5 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Chelsea'dan bonservis bedelsiz olarak Al-Ittihad'a giden Kante'ye yıllık 8 milyon euro maaşla 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Fransız yıldız şartları kabul etti.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad, Kante'nin sözleşmesini uzatmak istedi ancak tecrübeli orta saha oyuncusu bu teklife olumsuz yanıt verdi. Ayrılmak istediğini açık bir şekilde dile getirdi.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

MAAŞI BELLİ OLDU

Kante, Al Ittihad'da kazandığı yıllık 25 milyon euro maaşı bırakarak, Fenerbahçe'nin 8 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Böylece 17 milyon euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

HEDEF DÜNYA KUPASI

2018'de Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Fransa Milli Takımı ile 2026'da da bu kupayı kazanmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih etti. Bu faktör, Fenerbahçe teklifinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

BEDELSİZ GELECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Kante, transferin gerçekleşmesi adına Al İttihad'dan kalan yaklaşık 12 milyon euro olan 6 aylık maaş alacağından feragat edecek. Bu bedel, bonservis olarak kabul edilecek ve oyuncu Fenerbahçe'ye bedelsiz katılacak.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

FRANSA'YA DÖNMESİ BEKLENİYORDU

Paris FC ve Monaco başta olmak üzere bazı Fransız kulüpleri, Kante'nin ülkesine dönmesini bekliyordu ve resmi girişimlerde bulundu. Fransız gazeteciler, "Fransa'ya dönüşüne inanmış ve heyecanlanmıştık. Ancak görünen o ki Fransız oyunculara yönelik en güçlü hamleleri yapan kulüp Fenerbahçe oldu" yorumunu yaptı.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

TEDESCO'NUN PLANI HAZIR

Yabancı basın, Fenerbahçe'nin Kante transferini yakından takip ederken, teknik direktör Tedesco'nun, Guendouzi ile Kante'yi birlikte oynatmak için planlarının hazır olduğunu yazdı.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

"KANTE GELİYOR"

Futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Dubai dönüşü havalimanından direkt maçın oynandığı Kasımpaşa'ya gitti. Taraftarın ilgi odağı olan, bol bol fotoğraf çektiren Torunoğulları, Kante sorularına "Sorun yok geliyor" yanıtını verdi.

