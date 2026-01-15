Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Fenerbahçe için 17 milyon euro feda etti

MAAŞI BELLİ OLDU Kante, Al Ittihad'da kazandığı yıllık 25 milyon euro maaşı bırakarak, Fenerbahçe'nin 8 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Böylece 17 milyon euro'luk (yaklaşık 856 milyon TL) ciddi bir indirime gitmiş oldu.

HEDEF DÜNYA KUPASI 2018'de Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Fransa Milli Takımı ile 2026'da da bu kupayı kazanmak isteyen 34 yaşındaki futbolcu, rekabet seviyesi yüksek, sert ve agresif bir ligde oynamayı tercih etti. Bu faktör, Fenerbahçe teklifinin kabul edilmesinde belirleyici oldu.