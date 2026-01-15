Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni adresi açıklandı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, geçen sezon ara transfer döneminde 1.94 milyon euroya kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun, sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.

Elan Ricardo, yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından sezon sonuna kadar Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanmış ancak sözleşmesi bitmeden geri dönmüştü. Kolombiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı hiçbir resmi maçta giymedi.