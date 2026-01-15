CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni adresi açıklandı!

Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni adresi açıklandı!

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni adresi açıklandı!

Beşiktaş, geçen sezon ara transfer döneminde 1.94 milyon euroya kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun, sezon sonuna kadar ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." İfadeleri yer aldı.

Elan Ricardo, yaz transfer döneminde Beşiktaş tarafından sezon sonuna kadar Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanmış ancak sözleşmesi bitmeden geri dönmüştü. Kolombiyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı hiçbir resmi maçta giymedi.

Kante'nin sözleşme detayları belli oldu!
Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İBB'deki narko-sapkın ağa girildi! "İmamoğlu'nun yasak aşkı" denilen Derya Çayırgan gözaltına alındı | 12 şüpheli yakalandı
Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi! 10:47
Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi Adem Bona'lı 76ers, Cavaliers'a yenildi 10:47
1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 21. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:42
Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! Kante'nin sözleşme detayları belli oldu! 10:32
Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası! 10:27
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 10:01
Daha Eski
Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! 10:00
Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! 09:18
F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! 09:16
"Adeta 'Beni gönderme' dedi" "Adeta 'Beni gönderme' dedi" 08:48
"F.Bahçe'ye verecek bir şeyiniz yok" "F.Bahçe'ye verecek bir şeyiniz yok" 08:37
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06