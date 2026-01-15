Beşiktaş-Keçiörengücü maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü’nü ağırlıyor. İlk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek organizasyona yüksek moralle başlayan Kartal, 1. Lig ekibi karşısında da kazanarak kupa yolunda 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun forma giyeceği mücadelede Wilfred Ndidi ve Necip Uysal ise rakip karşısında süre almayacak. Ankara Keçiörengücü ise ilk haftada Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-1’lik skorla mağlup etmişti. İki takımın da 2. galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı Beşiktaş-Keçiörengücü maçının canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:04
Beşiktaş-Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, 2026 yılına kupada 2'de 2 yaparak başlamak için Tüpraş Stadyumu'nda taraftarının huzuruna çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte devre arası kampı sonrası sakatlıklarını tamamen atlatan Cengiz Ünder, Jota Silva ve genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun maç kadrosunda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürürken; Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Wilfred Ndidi ve kendisine kulüp bulması istenen tecrübeli isim Necip Uysal bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'na, savunmada ise yeni transferlerden Djalo'ya şans vermesi bekleniyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise disiplinli savunması ve kontratak gücüyle Beşiktaş'a zorluk çıkarmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş-Keçiörengücü maçı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, 15 Ocak Perşembe günü, saat 20.30'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Keçiörengücü maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | ATV CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham

Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, Ishak, Tahsin, Ali, İbrahım, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djab

KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak. Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek. Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

