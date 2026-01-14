CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol En-Nesyri'li Fas penaltılarla finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında ev sahibi Fas, Nijerya'nın penaltılarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 02:06
Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile ev sahibi Fas karşı karşıya geldi. Rabat'taki Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Nijerya kalecisi Nwabali kritik kurtarışlarıyla öne çıktı. Düşük tempoda geçen ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı ve finale yükselen takımı penaltı atışları belirledi. Seri penaltılarda Nijerya'yı 4-2 mağlup eden Fas, finalde Senegal'in rakibi oldu. Fenerbahçe forması giyen En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Fas'ı finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Nijerya'da Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen maça ilk 11'de başladı. Trabzonsporlu Paul Onuachu 118'inci dakikada Osimhen'in yerine oyuna girdi. Fas'ta En-Nesyri ise 103'üncü dakikada Ez Abde'nin yerine sahaya çıktı.

SON DAKİKA
