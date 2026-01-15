Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Tedesco'nun bu kadar ofansif bir kadroyla sahaya çıkıp gerekli skoru erken bulamamasının bir anlamı var. Çok hücumcuyla sahaya çıkmak, çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Herkesin mevkisinde oynadığı kadrolar her daim daha çok iş yapıyor. Evvelsi gün; G.Saray Fethiyesporla, dünde Fenerbahçe Beyoğlu ile oynadı. Şuna inanın dostlarım; ben hep Kızılderelileri tutarım, Kovboyları değil! İki büyüğün de rakipleri kazansın istedim. Ama olmadı. Türkiye Kupası zaten bunun için değil mi? Sürpriz takımlar, favoriler karşısında sonuç alacak. Herkes, "Helal olsun" diyecek. Beyoğlu'nda yine gezeceğiz, gözlerimizi yine süzeceğiz!