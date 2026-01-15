CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 08:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 08:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

GÜRCAN BİLGİÇ-DERS MAÇI

Kolay görünenin aslında en zor olduğunu bir kez daha gördük. Topa, maça, oyuna ve her şeye hakimdi Fenerbahçe ama golü 80'den sonra bulabildi. Görkemli bir Süper Kupa resitalinden sonra, üç lig aşağıdan gelen rakibine karşı bir türlü tabela düğmesine bastıramadı. Maçın şans bulamayanlarla olması kadar doğalı yoktu. Düşünün Nene sağ bek, Oğuz ise sol… Buna karşı Talisca ve Duran gibi iki dev forvet önde, fırsatın peşindeler. Mert Günok ile birlikte tamamen değişen defansın öncelikli görevinin oyunu kurmak olarak şekillenmesi de sürpriz değil bu maçta.


Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Beyoğlu Yeniçarşı'nın genç kadrosu, aynı Göztepe maçında olduğu gibi öyle bir duvar ördü ki, Fenerbahçe ilk yarıda 18 şut denemesi yaptı, golü 29.'da buldu. Üç direkten dönen top, Talisca'nın da kalecinin suratına baktığı dört – beş pozisyon var. Talisca'nın sihirli sol ayağından gelen ilk gol olmasa, "Futbolun adaletinden" bahseden yazılar veya yorumlar da olacaktı. Bir başka açı bize bireysel formlara bakmamızı söylüyor. Hadi John Duran kalabalığın içinde sıkıştı. Nene, Symanski ve Oğuz Aydın'a ne demeliyiz. Yeniçarşı defansı özellikle de Nene'ye fırsat vermedi. Konsantrasyon deyip geçmeyin, karşımızda ciddi bir balans ayarı var.

Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Sahada yok olan Nene ve Szymanski'nin bölgelerini golden sonra değiştirmek de Tedesco adına çok geç alınmış bir karar. İki kanadını da doğru kullanamadı, oralardan etkili ortalar – paslar getiremedi takımı. Efe İnanç'ın kurgusunda, ezberinde makine gibi bir Beyoğlu Yeniçarşı takımı vardı. Başkan İskender Karadeniz'in "genç oyuncular" üzerine kurulu prensiplerinde, vazgeçmeyen karakterleri var. Yolları açık olsun.

Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

EMRE BOL-SAÇLAR KAYNAK MI?

Bazen maçları izlerken, "Hangi bölgeye transfer lazım?" diye değil, "Kimin gönderilmesi gerekiyor?" diye seyrediyorum! Gerçekten iyi taraftarlar eminim benim ne demek istediğimi anlıyordur. Bu Fenerbahçe'den kimler gönderilmeli? Kimler Çubuklu'yu giymeyi hak etmiyor? Mesela Szymanski…. Sizce bu performansıyla Fenerbahçe formasını alabilir mi? Bence kocaman bir hayır! Eğer iyi bir rakama satılabilecekse hemen gönderin. Rakibin Beyoğlu… Bu takıma ilk yarıda 19 şut atıp gol atamazsan olmaz. Talisca'nın yüzde 100 girdiği gol pozisyonlarını sayamadım bile! Ya arkadaş bu kadar da olmaz ki! Ayağı iyi oyuncu 10 pozisyonun en kötü ikisini atar. Laubalik midir, rakibi küçümsemek midir, bilemedim? Sonrasında bir gol attı ki, aman aman! Zaten alameti farikası böyle ceza sahası dışı goller atmak değil mi?

Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Tedesco'nun bu kadar ofansif bir kadroyla sahaya çıkıp gerekli skoru erken bulamamasının bir anlamı var. Çok hücumcuyla sahaya çıkmak, çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Herkesin mevkisinde oynadığı kadrolar her daim daha çok iş yapıyor. Evvelsi gün; G.Saray Fethiyesporla, dünde Fenerbahçe Beyoğlu ile oynadı. Şuna inanın dostlarım; ben hep Kızılderelileri tutarım, Kovboyları değil! İki büyüğün de rakipleri kazansın istedim. Ama olmadı. Türkiye Kupası zaten bunun için değil mi? Sürpriz takımlar, favoriler karşısında sonuç alacak. Herkes, "Helal olsun" diyecek. Beyoğlu'nda yine gezeceğiz, gözlerimizi yine süzeceğiz!

Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Bir Fenerbahçe geldi geçti işte! Tedesco'nun bazı oyuncularla ilgili yolları ayırmak istemesinin sebeplerini anlamaya başladım. Szymanski, Oğuz Aydın ve hatta takma saçlı Fred! Gidin kariyerinize bakın! Fenerbahçe'ye vereceğiniz çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Sarılacivertli takıma; her maça kanını, terini verecek adam lazım. Kaynak yapan adam değil! Not: Beyoğlu ekibinin kaçıncı ligde olduğunu bilmiyorum ve bakmadım. Daha fazla utanmamak için!

G.Saray'dan İtalya'ya transfer çıkarması!
Idefix reklam
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
TAKVİM'den CHP'ye dev hizmet! Deprem bölgesi yolcusu Özgür Özel'e turist rehberi: Şehir şehir ihya haritası...
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
G.Saray'dan Lookman atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:05
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 01:12
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 01:10
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 01:10
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 01:10
Daha Eski
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! G.Saray iki yıldız için daha Milano'da! 01:10
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 01:10
Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! 01:10
F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! 01:10
Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! Sadettin Saran'a Kasımpaşa'da coşkulu karşılama! 01:10
Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! 01:10