Spor yazarlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

Kolay görünenin aslında en zor olduğunu bir kez daha gördük. Topa, maça, oyuna ve her şeye hakimdi Fenerbahçe ama golü 80'den sonra bulabildi. Görkemli bir Süper Kupa resitalinden sonra, üç lig aşağıdan gelen rakibine karşı bir türlü tabela düğmesine bastıramadı. Maçın şans bulamayanlarla olması kadar doğalı yoktu. Düşünün Nene sağ bek, Oğuz ise sol… Buna karşı Talisca ve Duran gibi iki dev forvet önde, fırsatın peşindeler. Mert Günok ile birlikte tamamen değişen defansın öncelikli görevinin oyunu kurmak olarak şekillenmesi de sürpriz değil bu maçta.
Beyoğlu Yeniçarşı'nın genç kadrosu, aynı Göztepe maçında olduğu gibi öyle bir duvar ördü ki, Fenerbahçe ilk yarıda 18 şut denemesi yaptı, golü 29.'da buldu. Üç direkten dönen top, Talisca'nın da kalecinin suratına baktığı dört – beş pozisyon var. Talisca'nın sihirli sol ayağından gelen ilk gol olmasa, "Futbolun adaletinden" bahseden yazılar veya yorumlar da olacaktı. Bir başka açı bize bireysel formlara bakmamızı söylüyor. Hadi John Duran kalabalığın içinde sıkıştı. Nene, Symanski ve Oğuz Aydın'a ne demeliyiz. Yeniçarşı defansı özellikle de Nene'ye fırsat vermedi. Konsantrasyon deyip geçmeyin, karşımızda ciddi bir balans ayarı var.
Sahada yok olan Nene ve Szymanski'nin bölgelerini golden sonra değiştirmek de Tedesco adına çok geç alınmış bir karar. İki kanadını da doğru kullanamadı, oralardan etkili ortalar – paslar getiremedi takımı. Efe İnanç'ın kurgusunda, ezberinde makine gibi bir Beyoğlu Yeniçarşı takımı vardı. Başkan İskender Karadeniz'in "genç oyuncular" üzerine kurulu prensiplerinde, vazgeçmeyen karakterleri var. Yolları açık olsun.
EMRE BOL-SAÇLAR KAYNAK MI?
Bazen maçları izlerken, "Hangi bölgeye transfer lazım?" diye değil, "Kimin gönderilmesi gerekiyor?" diye seyrediyorum! Gerçekten iyi taraftarlar eminim benim ne demek istediğimi anlıyordur. Bu Fenerbahçe'den kimler gönderilmeli? Kimler Çubuklu'yu giymeyi hak etmiyor? Mesela Szymanski…. Sizce bu performansıyla Fenerbahçe formasını alabilir mi? Bence kocaman bir hayır! Eğer iyi bir rakama satılabilecekse hemen gönderin. Rakibin Beyoğlu… Bu takıma ilk yarıda 19 şut atıp gol atamazsan olmaz. Talisca'nın yüzde 100 girdiği gol pozisyonlarını sayamadım bile! Ya arkadaş bu kadar da olmaz ki! Ayağı iyi oyuncu 10 pozisyonun en kötü ikisini atar. Laubalik midir, rakibi küçümsemek midir, bilemedim? Sonrasında bir gol attı ki, aman aman! Zaten alameti farikası böyle ceza sahası dışı goller atmak değil mi?
Tedesco'nun bu kadar ofansif bir kadroyla sahaya çıkıp gerekli skoru erken bulamamasının bir anlamı var. Çok hücumcuyla sahaya çıkmak, çok gol atacağın anlamına gelmiyor. Herkesin mevkisinde oynadığı kadrolar her daim daha çok iş yapıyor. Evvelsi gün; G.Saray Fethiyesporla, dünde Fenerbahçe Beyoğlu ile oynadı. Şuna inanın dostlarım; ben hep Kızılderelileri tutarım, Kovboyları değil! İki büyüğün de rakipleri kazansın istedim. Ama olmadı. Türkiye Kupası zaten bunun için değil mi? Sürpriz takımlar, favoriler karşısında sonuç alacak. Herkes, "Helal olsun" diyecek. Beyoğlu'nda yine gezeceğiz, gözlerimizi yine süzeceğiz!
Bir Fenerbahçe geldi geçti işte! Tedesco'nun bazı oyuncularla ilgili yolları ayırmak istemesinin sebeplerini anlamaya başladım. Szymanski, Oğuz Aydın ve hatta takma saçlı Fred! Gidin kariyerinize bakın! Fenerbahçe'ye vereceğiniz çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Sarılacivertli takıma; her maça kanını, terini verecek adam lazım. Kaynak yapan adam değil! Not: Beyoğlu ekibinin kaçıncı ligde olduğunu bilmiyorum ve bakmadım. Daha fazla utanmamak için!