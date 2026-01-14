FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Fenerbahçe, 2 sezon önce Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer planlaması doğrultusunda tecrübeli santrfor için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Faslı golcüyle İngiltere Premier Lig ekipleri Nottingham Forest ve Everton yakından ilgileniyor. Ancak transfer yarışında bu kez İtalya'dan güçlü bir kulüp devreye girdi. NAPOLI'DEN RESMİ TEKLİF A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İtalyan devi Napoli, En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu. Napoli'nin, Faslı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi. En Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atan En Nesyri, 1 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı. Fenerbahçe yönetiminin, gelecek resmi tekliflerin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.