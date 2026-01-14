CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Youssef En Nesyri için Premier Lig kulüplerinin ilgisi sürerken, İtalya'dan resmi teklif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Fenerbahçe, 2 sezon önce Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer planlaması doğrultusunda tecrübeli santrfor için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Faslı golcüyle İngiltere Premier Lig ekipleri Nottingham Forest ve Everton yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Ancak transfer yarışında bu kez İtalya'dan güçlü bir kulüp devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

NAPOLI'DEN RESMİ TEKLİF

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İtalyan devi Napoli, En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Napoli'nin, Faslı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

En Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Deneyimli forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! Resmi teklif yaptılar

Bu karşılaşmalarda 8 gol atan En Nesyri, 1 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih Köln deplasmanında rahat kazandı! B. Münih Köln deplasmanında rahat kazandı! 00:49
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 00:45
Inter liderliğini perçinledi! Inter liderliğini perçinledi! 00:42
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 00:42
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 00:22
Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı 23:45
Daha Eski
Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi 23:08
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 22:56
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 22:45
Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! 22:37
Talisca golün ardından tribündeki oğluna koştu! Talisca golün ardından tribündeki oğluna koştu! 22:36
Anderson Talisca kilidi açtı Anderson Talisca kilidi açtı 22:27