Zeki Uzundurukan'dan İstanbulspor-Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Zeki Uzundurukan, İstanbulspor-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberi)

15 Ocak 2026 Perşembe 08:48
ZEKİ UZUNDURUKAN-TRABZONSPOR'UN YENİ HAMİ'Sİ MUÇİ

Trabzonspor, İstanbulspor'u farklı yendi ama ilk yarıdaki o etkisiz oyun neyin nesiydi öyle!
Hem de bir alt lig takımına karşı!
Bordo-mavililer, ilk bölümde ne hücum yapabildiler, ne de savunma!
Fatih Tekke belli ki devre arasında oyuncularını uyarmış, ön alan baskısı istemiş… Çünkü ilk yarıdaki Trabzonspor ile ikinci yarıdaki Trabzonspor arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark vardı.

Bunda ikinci yarıda (dakika 54'te) İstanbulspor'un 10 kişi kalmasının da rolü vardı elbette.
Bordo-mavililer, eksik kalan rakipleri karşısında oyunu tek kaleye çevirdiler.
Birbirinden güzel goller attılar.
Bir o kadar da kaçırdılar.

Muçi, Onuachu'nun yokluğunda gol yükünü çekmeye devam ediyor.
Attığı uzun menzilli ikinci golde topa Hami gibi vurdu Muçi… Bu arada Bouchouari'yi dünkü maçta beğendim. Çok çalışkandı.
Savaştı durdu orta alanda.
Hücuma da büyük destek verdi.
Oynadıkça ritm yakalıyor Bouchouari.

Trabzonspor gruptaki ilk galibiyetini alırken, lige de daha moralli girecek.
Yeni transfer Nwaiwu faydalı bir stoper. Kumaşı iyi. Dün Batagov'un yükünü de azalttı.
Kiralık gönderilmesi gündemde olan Sikan, attığı iki golle hocasına adeta 'beni gönderme' mesajını gönderdi.
24 dakikada iki gol attı, çok pozisyona girdi. İyi bir yedek olarak kalabilir Sikan.

Trabzonspor'un ikinci yarıdaki temposu çok iyiydi.
Maç 11'e 11 oynansaydı da Trabzonspor kazanırdı.
Bordo-mavililer için bu sezon asıl hedef Ziraat Türkiye Kupası olmalı.
Son iki yılın finalisti Trabzonspor, futbol olarak üzerine koyarak giderse, kupayı bu kez havaya kaldırabilir.

