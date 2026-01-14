Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertliler aradığı golü son bölümde buldu.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Anderson Talisca, kaydettiği golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise 0 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.



40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Mert Müldür'ün pasında topla buluşan Talisca, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.



60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında Nene, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakında direğe çarpıp oyun alanında kaldı.



78. dakikada Mustafa Kaçan'ın pasında topla buluşan Arif Emre Eren, ceza yayı üzerinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.



82. dakikada Fred'in pasında Talisca, rakiplerini geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



90+5. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içinde Nene topu Talisca'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman, pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

MUSABA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Musaba, yapılan tedavinin ardından oyuna döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, 23. dakikada kendisini bir kez daha yere bırakarak değişiklik talep etti.

Fenerbahçe teknik ekibi, 23. dakikada Musaba'yı kenara alırken, oyuna ise Mert Müldür'ü dahil etti.

TALISCA 15. GOLÜNÜ ATTI

Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 82. dakikada takımının golünü atan Anderson Talisca, bu sezon 15. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 27. resmi maçına çıkan Talisca, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atmıştı.

Brezilyalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği ilk maçta fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.