CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı?

Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam, fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor. Olası bir ayrılık söz konusu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:22 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldıkları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor galibiyeti sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor. Olası bir ayrılık söz konusu mu?" sorusuna da yanıt veren Tedesco şunları söyledi:

"Youssef bizim oyuncumuz. O, Fenerbahçe'nin oyuncusu, o yüzden bizim tam desteğimize sahip kendisiyle zaten dün mesajlaştık. Fas Milli Takımı ile önemli bir maçı var. Ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar onun erken aramıza katılmasını istesek de diliyorum ki finale çıkarak daha da fazlasını başarırlar ama o bizim oyuncumuz ve benim tam desteğime sahip çünkü o bunu hak ediyor. Ne zaman ihtiyacımız olursa olsun elinden geleni fazlasıyla verdi. Benim fikrim bu."

Idefix reklam
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı!
DİĞER
Levent Tüzemen, Galatasaray’daki problemi açıkladı! “Büyük sıkıntı yaşar”
İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbiyi kazanan Arsenal avantajı kaptı! Derbiyi kazanan Arsenal avantajı kaptı! 01:05
Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! Arda Güler'li R.Madrid Kral Kupası'na veda etti! 01:02
B. Münih Köln deplasmanında rahat kazandı! B. Münih Köln deplasmanında rahat kazandı! 00:49
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 00:45
Inter liderliğini perçinledi! Inter liderliğini perçinledi! 00:42
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 00:42
Daha Eski
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 00:22
Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı 23:45
Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi 23:08
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 22:56
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 22:45
Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! 22:37