Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda aldıkları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor galibiyeti sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in "En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyor. Olası bir ayrılık söz konusu mu?" sorusuna da yanıt veren Tedesco şunları söyledi:

"Youssef bizim oyuncumuz. O, Fenerbahçe'nin oyuncusu, o yüzden bizim tam desteğimize sahip kendisiyle zaten dün mesajlaştık. Fas Milli Takımı ile önemli bir maçı var. Ben de ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar onun erken aramıza katılmasını istesek de diliyorum ki finale çıkarak daha da fazlasını başarırlar ama o bizim oyuncumuz ve benim tam desteğime sahip çünkü o bunu hak ediyor. Ne zaman ihtiyacımız olursa olsun elinden geleni fazlasıyla verdi. Benim fikrim bu."