TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İtalya'ya Locatelli çıkarması!

Ziraat Türkiye Kupası
Sarı-kırmızılılar İtalya'da dev bir transfer harekatı yürütüyor. Galatasaray, Juventus'un kaptanı Manuel Locatelli'yi yakından takip ediyor. 28 yaşındaki defansif orta sahanın durumu araştırılıyor, resmi temaslar sürüyor. Kısa sürede sonuç alınması bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Transfer çalışmaları kapsamında İtalya'ya giden Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak Juventus'un takım kaptanı Manuel Locatelli gündeme geldi. Orta sahaya mutlaka takviye yapacak Cimbom, 28 yaşındaki Locatelli için Juventus ile temasa geçti.

2023'ten beri Juve'de forma giyen deneyimli orta sahanın sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

Piyasa değeri şu anda 25 milyon euro gösterilen Manuel Locatelli için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneği gündemde duruyor.

İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Çizme basınında yer alan haberlerde, Galatasaray'da Locatelli'nin durumunun araştırıldığı ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı yazıldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 26 resmi maça çıkan ve bin 903 dakika sahada kalan 28 yaşındaki orta saha, 6 ve 8 numara olarak forma giyiyor.

Esas mevkii 6 numara olan Locatelli, İtalya Milli Takımı'nda da şans buluyor. Locatelli'nin hem şampiyonluk hedefi hem de Şampiyonlar Ligi faktörüyle böyle bir transfer gelişmesine 'evet' diyebileceği belirtildi. Kısa sürede görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkması bekleniyor.

KENAN YILDIZ'IN KAPTANI
A Milli Takımımızın yetenekli ismi Kenan Yıldız'la beraber Juventus'ta oynayan Manuel Locatelli, takımın birinci kaptanı konumunda. Juve'de sezon başında Kenan da üçüncü kaptan seçilmişti. İki isim son 3 sezondur Juve'de takım arkadaşlığı yapıyor.

MARSİLYA DA TAKİPTE
Manuel Locatelli'yi Fransa'dan Marsilya'nın da takip ettiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberde, Locatelli konusunda Galatasaray ile birlikte Marsilya'nın da devrede olduğu ve temasa geçeceği vurgulandı.

