Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımı açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:27
Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde şu ana kadar üç transfer açıkladı.
Kanarya, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.
Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanında birçok ayrılık da yaşandı.
Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya; İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiraladı. Burak Kapacak ise bonservisiyle Kayserispor'a gönderildi.
Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle de yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.
Özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldız, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçında attığı şık golle takımına galibiyeti getirmişti.
Yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edilmişti.
Brezilya basını, Talisca ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.
CORINTHIANS İSTİYOR
TV Alambrado Alvinegro'nun haberine göre; Corinthians, Anderson Talisca'ya talip oldu.
Haberde tecrübeli yıldızın Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı ancak henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.
Brezilya ekibinin Talisca transferinde mali açıdan temkinli davrandığı vurgulandı.