CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde şu ana kadar üç transfer açıkladı.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Kanarya, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağladı.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanında birçok ayrılık da yaşandı.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya; İrfan Can Eğribayat'ı ise Samsunspor'a kiraladı. Burak Kapacak ise bonservisiyle Kayserispor'a gönderildi.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle de yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden birisi de Anderson Talisca oldu.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldız, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçında attığı şık golle takımına galibiyeti getirmişti.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edilmişti.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Brezilya basını, Talisca ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya attı.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

CORINTHIANS İSTİYOR

TV Alambrado Alvinegro'nun haberine göre; Corinthians, Anderson Talisca'ya talip oldu.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Haberde tecrübeli yıldızın Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı ancak henüz bir teklif yapılmadığı aktarıldı.

Talisca ile ilgili flaş transfer iddiası!

Brezilya ekibinin Talisca transferinde mali açıdan temkinli davrandığı vurgulandı.

Idefix reklam
Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı!
DİĞER
Galatasaray'a 150 milyonluk gelir! Cimbom'un kasası doldu...
Dakika dakika İran: Türkiye'den iki kritik temas! Avrupa 24 saat verdi Trump "Ölümler durdu" dedi | Hava sahası açıldı
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
"F.Bahçe'ye verecek bir şeyiniz yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! Kartal kupa için sahnede: Hedef 2'de 2! 10:01
Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! Napoli'den G.Saray'a Noa Lang yanıtı! 10:00
Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! Zeynep Sönmez adını ana tabloya yazdırdı! 09:18
F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! F.Bahçe'den Muriqi sürprizi! 09:16
"Adeta 'Beni gönderme' dedi" "Adeta 'Beni gönderme' dedi" 08:48
"F.Bahçe'ye verecek bir şeyiniz yok" "F.Bahçe'ye verecek bir şeyiniz yok" 08:37
Daha Eski
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:06
En-Nesyri'li Fas finalde! En-Nesyri'li Fas finalde! 02:05
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 01:12
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 01:10
İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! İtalyan devinden En-Nesyri hamlesi! 01:10
Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? Tedesco'dan En-Nesyri cevabı: Takımdan ayrılacak mı? 01:10