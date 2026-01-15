CANLI SKOR ANA SAYFA
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a mağlup oldu

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Cleveland Cavaliers'a 133-107 mağlup oldu.

15 Ocak 2026 Perşembe 10:47
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a mağlup oldu

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. 76ers'ta Joel Embiid ise 20 sayı attı.

Maçı kazanan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt kaydetti.

SENSABAUGH'UN 43 SAYILIK KARİYER REKORU GALİBİYETE YETMEDİ

Utah Jazz, Brice Sensabaugh'un kariyer rekoru olan 43 sayısına rağmen Chicago Bulls'a deplasmanda 128-126 yenildi.

Nikola Vucevic, 35 sayıyla Bulls'un en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıdı.

CLIPPERS'TAN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Los Angeles Clippers, sahasında Washington Wizards'ı 119-105 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 33, James Harden ise 22 sayıyla maçı tamamladı.

Wizards'ta Kyshawn George'un 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

