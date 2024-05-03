Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi İsmail Kartal'ın nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı büyük merak konusu haline gelirken Edin Dzeko ve Michy Batshuayi arasında seçimini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi İsmail Kartal'dan kritik karar geldi.
Beşiktaş derbisinde Michy Batshuayi'yi 11'de sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor deplasmanında formayı yeniden Edin Dzeko'ya vermeyi planlıyor.
62 yaşındaki teknik adam, stoperde de Djiku-Becao ikilisini bozmayacak. İsmail'in yerine de Rade Krunic hazırlanıyor.
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