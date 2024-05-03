Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi İsmail Kartal'ın nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı büyük merak konusu haline gelirken Edin Dzeko ve Michy Batshuayi arasında seçimini yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kritik derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe bu maçın ardından ligde 89 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 93 puanın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu mücadeleye ilk 11'de Michy Batshuayi ile başlaması ve Edin Dzeko'yu yedek bırakması gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi İsmail Kartal'dan kritik karar geldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Beşiktaş derbisinde Michy Batshuayi'yi 11'de sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor deplasmanında formayı yeniden Edin Dzeko'ya vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

62 yaşındaki teknik adam, stoperde de Djiku-Becao ikilisini bozmayacak. İsmail'in yerine de Rade Krunic hazırlanıyor.

G.Saray'a Sırp forvet! Yeni sezonun golcüsü hazır
F.Bahçe ve G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak?
DİĞER
Şarkıcı Emre Altuğ 55 yaşında yeniden damat olmuştu... Partneri Gözde Kansu'dan dikkat çeken çıkış: Karı-koca olarak çok yakıştık!
Son dakika: MSB duyurdu! 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi... Irak'ın kuzeyinde harekat öncesi bahar temizliği
Barış Alper için dudak uçuklatan bonservis!
Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ve G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak?
F.Bahçe'ye yeni 3 numara geliyor! Ferdi ve ayrılık...
EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter?
MAYIS CELBİ AÇIKLANDI SON DAKİKA | 2024 Mayıs askerlik yeri sorgulama ekranı
EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI | 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak? F.Bahçe ve G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada olacak? 13:16
Arat açıkladı! Nuri Şahin ile görüştü mü? Arat açıkladı! Nuri Şahin ile görüştü mü? 13:11
Brest - Nantes maçı ne zaman? Brest - Nantes maçı ne zaman? 13:07
Metz - Rennes maçı ne zaman? Metz - Rennes maçı ne zaman? 13:04
Monaco - Clermont maçı ne zaman? Monaco - Clermont maçı ne zaman? 13:02
Le Havre - Strasbourg maçı ne zaman? Le Havre - Strasbourg maçı ne zaman? 12:59
Daha Eski
Sassuolo - Inter maçı ne zaman? Sassuolo - Inter maçı ne zaman? 12:51
F.Bahçe'de Kartal'dan flaş karar! Dzeko ve Batshuayi... F.Bahçe'de Kartal'dan flaş karar! Dzeko ve Batshuayi... 12:50
Monza - Lazio maçı ne zaman? Monza - Lazio maçı ne zaman? 12:49
Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan... Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan... 12:16
Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? 12:08
Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman? Mallorca - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:31