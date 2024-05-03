Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş ilk 11 kararı! Edin Dzeko ve Michy Batshuayi...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kritik derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe bu maçın ardından ligde 89 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 93 puanın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.