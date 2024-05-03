Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...
Son dakika FB haberleri... Sarı lacivertliler, yeni bir sol beki gözüne kestirdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun da ayrılacağına dair söylentileri güçlendirmiş oldu. Peki, yeni 3 numara kim olacak? Ferdi Kadıoğlu'nun gideceği takım hangisi? İşte ayrıntılar...
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Bu takımlardan biri de Bayern Münih hegemonyasını yıkarak Bundesliga'da ezberleri bozan lider Bayer Leverkusen.
Kulübün bu sezon yaptığı doğru transfer politikası, kırmızı siyahlıların en yakın rakibine puan farkı atmasını da beraberinde getirdi.
Yeni sezon kapsamındaki transfer listesini de oluşturan Alman devinin sıradaki hedeflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu öne sürülmüştü.
Bu haberi doğrular nitelikte bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Fenerbahçe yepyeni bir sol beki transfer listesine aldı.
Peki, bu isim kim? Bu sezon tam 50 maça çıkan ve 13 asist yanında 5 de gol atan bu futbolcu için sosyal medyada da taraftar 'mutlaka gelmeli', 'Ferdi'nin boşluğu ancak onunla dolar' tarzında yorumlar yaparak transferi destekliyor...
Söz konusu isim: Maxim De Cuyper. Club Brugge forması ghiyen Belçika'lı oyuncu için Fenerbahçe ilgi mektubu gönderecek.
23 yaşındaki sol bek için sorulan şartlar Fenerbahçe'de de karşılık bulması halinde oyuncunun transferi için düğmeye basılacak.
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