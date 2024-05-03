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Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Son dakika FB haberleri... Sarı lacivertliler, yeni bir sol beki gözüne kestirdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun da ayrılacağına dair söylentileri güçlendirmiş oldu. Peki, yeni 3 numara kim olacak? Ferdi Kadıoğlu'nun gideceği takım hangisi? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:52
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Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Fenerbahçe oyuncu satışı ile ekonomik olarak kazanç sağlamak ve bunu yaparken de kadro gücünü korumak istiyor.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Gözlemciler de bu doğrultuda hummalı çalışmalar yürüterek ince eleyip sık dokuyor ve takımın en ihtiyacı olan oyuncuların listesini çıkarıyor...

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Daha önce 10 numara pozisyonunda oynayan ve sol beke devşirilen Ferdi Kadıoğlu için de dünyanın en önde gelen kulüpleri rapor oluşturmaları için gözlemcilerini maçlara görevlendiriyordu.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Bu takımlardan biri de Bayern Münih hegemonyasını yıkarak Bundesliga'da ezberleri bozan lider Bayer Leverkusen.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Kulübün bu sezon yaptığı doğru transfer politikası, kırmızı siyahlıların en yakın rakibine puan farkı atmasını da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Yeni sezon kapsamındaki transfer listesini de oluşturan Alman devinin sıradaki hedeflerinden birinin Ferdi Kadıoğlu olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Bu haberi doğrular nitelikte bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Fenerbahçe yepyeni bir sol beki transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Peki, bu isim kim? Bu sezon tam 50 maça çıkan ve 13 asist yanında 5 de gol atan bu futbolcu için sosyal medyada da taraftar 'mutlaka gelmeli', 'Ferdi'nin boşluğu ancak onunla dolar' tarzında yorumlar yaparak transferi destekliyor...

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Söz konusu isim: Maxim De Cuyper. Club Brugge forması ghiyen Belçika'lı oyuncu için Fenerbahçe ilgi mektubu gönderecek.

Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

23 yaşındaki sol bek için sorulan şartlar Fenerbahçe'de de karşılık bulması halinde oyuncunun transferi için düğmeye basılacak.

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