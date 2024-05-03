Fenerbahçe'den yeni sol bek transferi! Ferdi Kadıoğlu ve ayrılık...

Bu haberi doğrular nitelikte bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Fenerbahçe yepyeni bir sol beki transfer listesine aldı.

Peki, bu isim kim? Bu sezon tam 50 maça çıkan ve 13 asist yanında 5 de gol atan bu futbolcu için sosyal medyada da taraftar 'mutlaka gelmeli', 'Ferdi'nin boşluğu ancak onunla dolar' tarzında yorumlar yaparak transferi destekliyor...