Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Fransız ekibi AS Monaco'ya sahasında 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve AS Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic açıklamalarda bulundu. Sözlerine Monaco'yu tebrik ederek başlayan Jasikevicius, "Maçın sonunda yaşanan olaylardan dolayı özür dilerim. Bu bizim tablomuz değil. Kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor. Bugünün sorumluluğunu üzerimize almalıyız. Takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Topu gerekli şekilde kullanamadık, hücumda iyi değildik. Oyuncular, topu eline alıp problemleri çözmek istedi gibi gözüktü. Bu negatif taraftı. Seyircimizin önünde bir şansı kaybettik ama 5'inci maç var. Oyuncularıma, benim kahramanlarım olduklarını söyledim. Şimdi video analizde neleri yanlış yaptığımıza bakacağız" diye konuştu.

Asist sayılarına bakıldığında iyi bir takım oyunu oynamadıklarının ortaya net bir şekilde çıktığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Takım gibi oynamadık. Topu çok fazla elimizde tuttuk. Çok iyi mücadele ettik. Bireysel oyunumuz takım oyununa dönemedi. Sabırsız bir oyun ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

SASA OBRADOVIC: EN İYİ TARAFTARA SAHİP OLAN BİR TAKIMA KARŞI BAŞKA ŞEKİLDE KAZANAMAZSINIZ

AS Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, çok iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "En tatmin edici kısmı ise akıllı oynamamızdı. İlk maçta üretemeyen oyuncular bu maçta daha iyilerdi. İstikrarlı oynadılar. Sadece yaratıcı oyuncularımız değil herkes iyi oynadı. En iyi taraftara sahip olan bir takıma karşı başka şekilde kazanamazsınız. 10 yıl önce Krasnodar ile EuroCup finali oynarken Darüşşafaka'da Wilbekin son saniyelerde bir üçlük atmıştı. Bu maçta da son topu kullanınca 'Bu benim kaderim' dedim. 1 ve 3'üncü maçta Fenerbahçe daha iyiydi. 2'nci ve 4'üncü maçta enerjileri daha düşüktü. 1 ve 3'üncü maça göre daha akıllı oynadık. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neleri yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

5'inci maçta iki takımın da üzerinde çok fazla baskı olacağını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Evimizde daha iyi oynuyoruz. Çok duygusal olmamak gerek. İki takımın da üzerinde baskı olacak. Kontrolsüz atışlarımız bugün daha azdı. Ribaundlarda onlar daha iyiydi ama kolay sayı bulmalarına izin vermedik. İçimizde büyük bir takım ruhu var ve bu sebepten dolayı takımımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.