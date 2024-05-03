Dursun Özbek'ten dikkat çeken Erden Timur sözleri!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, son olarak yeni yönetim listesini iletmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek'in özellikle Erden Timur ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Bildiğiniz gibi, Galatasaray seçim dönemine giriyor. Bugün de başkan ve adayları listelerini hazırladı. Bugün bu listeleri vermek durumundalar. Biz de onun için buradayız. Seçim dönemleri Galatasaray için önemli, bayram dönemleri. 25 Mayıs'ta yeni başkanı seçmek üzere bir araya gelecek. Çok adaylı bir seçim Galatasaray için en önemli husustur. Bunun böyle olması beni ve arkadaşlarımı memnun etmiştir. Herkes Galatasaray'a daha iyi hizmet vermek için yarışa giriyor. Biz zaten 2 senelik bir dönemi tamamlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de genel kurulun onaylayacağı listeler hizmet etmeye devam edecektir. Seçim döneminin hayırlı olmasını, Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Ben 7 senedir birlikte çalışıyorum Erden Timur'la. Bir Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Hiçbir Galatasaray sevdalısı hizmet etmekten geri duramaz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin. Seçinden sonra Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz.

Futbolda son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Bütün taraftarımızı bekliyorum. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Seçim dönemi aynı döneme denk geldi ama şu anda ilgilendiğimiz konu, konsantrasyonumuzun bozulmaması. Herkes, bu yarışta, bu konsantrasyonunun bozulmaması için çalışması.

Sportif AŞ seçimden sonraki bir karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur.

İŞTE ÖZBEK'İN YENİ YÖNETİM LİSTESİ:

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora Bahçetepe

İbrahim Hatipoğlu

Ali Yüce

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mehmet Cibara

Emir Aral