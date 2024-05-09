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Galatasaray Fatih Karagümrük mesaisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 20:45 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 20:46
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Galatasaray Fatih Karagümrük mesaisini sürdürdü!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Casper
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