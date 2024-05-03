Haberler Basketbol TRANSFER HABERLERİ | Anadolu Efes'te Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı!

TRANSFER HABERLERİ | Anadolu Efes'te Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Anadolu Efes, adı transferde Fenerbahçe Beko ile de anılan yıldız basketbolcu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 11:39
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TRANSFER HABERLERİ | Anadolu Efes'te Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 31 yaşındaki oyuncusu Shane Larkin ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptan Shane Larkin 4 sezon daha ait olduğu yerde! Yeni zaferler için kaptan ile yeniden yola çıkıyoruz. Altı sezondur formamızı giyen başarılı oyuncumuz dört sezonu tamamlamasının ardından 10. sezonunu yaşayarak, sekiz sezon ile formamızı en uzun süre giyen yabancı oyuncumuz ünvanını Bryant Dunston'dan devralacak." ifadelerine yer verildi.

Shane Larkin 2018 yılında Baskonia'dan Anadolu Efes'e transfer olmuştu. Deneyimli oyun kurucu, lacivert-beyazlı formayla iki THY Avrupa Ligi, üç Türkiye Basketbol Süper Ligi, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Larkin, 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi Dörtlü Final'in en skorer oyuncusu olurken, 2020-21 sezonunda ise ligin en iyi ikinci beşine, 2021-22 sezonunda da en iyi beşine adını yazdırdı.

İŞTE ANADOLU EFES'İN PAYLAŞIMI:

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