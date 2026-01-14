CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, Al-İttihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante için Dubai'de menajeriyle masaya oturdu. Görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı; 2,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağlandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 23:57
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatmak için düğmeye bastı…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Musaba ve Guendouzi transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi de renklerine bağlamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, dün sabah erken saatlerde 34 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye uçtu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan toplantıda Fransız yıldızın menajerinin, "Kante, İstanbul'u çok seviyor. İlginizden memnun oldu" dediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Oyuncuya Fenerbahçe 2.5 yıllık kontrat önerdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Kante'nin temsilcileri, futbolcu ile irtibata geçti ve Fenerbahçe'nin teklifini iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Futbolcu da kabul etti ve taraflar prensipte anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Takıma bir 8 numara daha alınmasını isteyen teknik direktör Tedesco'nun, Kante'yi özellikle beklediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Al-İttihad ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek Kante için Fenerbahçe heyeti bugün Al-İttihad ile masaya oturacak.

