TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kante ile prensipte anlaştı! İşte sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, Al-İttihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante için Dubai'de menajeriyle masaya oturdu. Görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı; 2,5 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşma sağlandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 23:57
