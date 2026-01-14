Fenerbahçe'de En-Nesyri ile ipler kopuyor! Transfer şartı...

Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Katar ekibi Al Sadd, Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir teklif yapmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; transfer görüşmeleri için Dubai'ye giden Sarı-Lacivertli kurmayların ise opsiyonun zorunlu olmasını istediği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.