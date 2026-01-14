Fenerbahçe'de En-Nesyri ile ipler kopuyor! Transfer şartı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen En-Nesyri için Katar ekibi teklifini yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 00:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Musaba ve Guendouzi transferleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Bir yandan gelecek yeni isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak oyunculara çevrildi.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En Nesyri ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor...
Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Katar ekibi Al Sadd, Fenerbahçe'ye şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir teklif yapmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre; transfer görüşmeleri için Dubai'ye giden Sarı-Lacivertli kurmayların ise opsiyonun zorunlu olmasını istediği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gol, 1 asiste imza atan 28 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile olan kontratı 2029 yılında sona erecek.
Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Sarı lacivertliler ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
En-Nesyri ülkesinde düzenlenen Afrika Kupası'nda milli takımının başarısı için görev yapıyor.