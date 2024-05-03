Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Devre arasında Svensson, Worrall, Muçi ve Musrati transferleri ayağa kalkmaya çalışan ancak yine aradığını bulmayan Beşiktaş'ta yeni sezonda birçok isim takımdan gönderilecek.

Yeni transfer çalışmaları için de başta Semih Kılıçsoy olmak üzere bazı isimler hedeflenen bonservis bedelleri ile satılırsa yeni transferler için fon oluşacak.