Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...
Mevcut sezonda şampiyonluk yarışından kopan ve ligde ezeli rakiplerinin gerisine düşen Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda ayrılması muhtemel isimler ve Semih Kılıçsoy'un ayrılığına dair detaylar haberimizde...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:24
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Peki, hangi isimlerin bonservisli ya da bonservissiz şekilde ayrılması bekleniyor?
Tayfur Bingöl
Joe Worrall
Ante Rebic
Daniel Amartey
Jean Onana
Onur Bulut
Gökhan İnler
Alex Oxlade Chamberlain
Jonas Svensson
Semih Kılıçsoy
Özellikle bu isimlerden Semih Kılıçsoy için önemli ekiplerin devrede olduğu kaydedilirken, siyah beyazlılar Semih için ciddi bir bonservis bedeli ödenmesini bekliyor.
Bu sayede de ayrılıklar sonrası maaş rahatlaması yaşayacak olan Beşiktaş'ta, ek olarak bonservisli vedalar da yeni transferler için belirli bir bütçe oluşturacak.
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