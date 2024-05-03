Haberler Beşiktaş Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Mevcut sezonda şampiyonluk yarışından kopan ve ligde ezeli rakiplerinin gerisine düşen Beşiktaş'ta yeni sezonda takımda ayrılması muhtemel isimler ve Semih Kılıçsoy'un ayrılığına dair detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:24
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Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Devre arasında Svensson, Worrall, Muçi ve Musrati transferleri ayağa kalkmaya çalışan ancak yine aradığını bulmayan Beşiktaş'ta yeni sezonda birçok isim takımdan gönderilecek.

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Başkan Hasan Arat'ın tam yetki verdiği Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, listeyi hemen hemen tamamladı.

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Yeni transfer çalışmaları için de başta Semih Kılıçsoy olmak üzere bazı isimler hedeflenen bonservis bedelleri ile satılırsa yeni transferler için fon oluşacak.

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Peki, hangi isimlerin bonservisli ya da bonservissiz şekilde ayrılması bekleniyor?

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Tayfur Bingöl

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Joe Worrall

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Ante Rebic

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Daniel Amartey

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Jean Onana

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Onur Bulut

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Gökhan İnler

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Alex Oxlade Chamberlain

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Jonas Svensson

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Semih Kılıçsoy

Beşiktaş sil baştan! Yeni transferler Semih Kılıçsoy'dan...

Özellikle bu isimlerden Semih Kılıçsoy için önemli ekiplerin devrede olduğu kaydedilirken, siyah beyazlılar Semih için ciddi bir bonservis bedeli ödenmesini bekliyor.

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