Haberler Konyaspor Ali Çamdalı'dan Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor"

Ali Çamdalı'dan Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor"

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "Şampiyonluk yarışında neler oluyor bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ali Çamdalı'dan Fenerbahçe sözleri! "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor"

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çamdalı, "Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladık. Bugün 4. günümüz. Öncelikle şunu söylemem lazım; pozitif bir şekilde oyuncu grubu tamamen Fenerbahçe maçına odaklı, enerjisi yüksek, olumlu bir şekilde antrenmanlara katılım sağlıyor. Bu durum bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Umarım doğru şekilde hazırlanıp, dersimize çalışıp Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanları almak istiyoruz. Tabii ki biliyoruz bunun kolay bir maç olmayacağını. Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz Konyaspor'u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden en sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip maç gününü bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı takımda orta saha mevkiinde forma giyen Steven Nzonzi ise, "Aslında baktığımız zaman çok iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sıkı bir çalışma ritmimiz var. Evimizde oynayacak olduğumuz bir maç. Elimizden geleni yapacağız ve baktığımız zaman Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Onlar karşısında asla geri çekilmeyeceğiz. Evimizde oynadığımız için de böyle bir etkisi olacak" diye konuştu.

G.Saray'a Sırp forvet! Yeni sezonun golcüsü hazır
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı!
DİĞER
Bugünkü maçlar 3 Mayıs Cuma listesi yayında! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı ve saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabulünde açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok!
G.Saray'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa'da futbol şov
Konyaspor’a moral ziyareti
KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ - Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (3 Mayıs 2024)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor" "Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor" 18:32
Beşiktaş'ın Rize maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Rize maçı 11'i belli oldu! 18:08
Özbek'ten dikkat çeken Timur sözleri! Özbek'ten dikkat çeken Timur sözleri! 16:41
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! 16:26
Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok! Beşiktaş'ta o yıldız Rize maçında yok! 16:20
İşte G.Saray'da maç öncesi son durum! İşte G.Saray'da maç öncesi son durum! 16:07
Daha Eski
Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Rizespor maçı ne zaman? 16:06
Reus Süper Lig'e mi geliyor? İşte detaylar... Reus Süper Lig'e mi geliyor? İşte detaylar... 16:01
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman? 15:57
Trabzonspor'un Samsun kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un Samsun kafilesi açıklandı! 15:39
Köln - Freiburg maçı ne zaman? Köln - Freiburg maçı ne zaman? 15:32
Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman? Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:29