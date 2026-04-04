Haberler Basketbol Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde final heyecanı dorukta! Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, serinin 3. maçında karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede Fenerbahçe Opet, seride 2-0 önde bulunuyor ve kazanması halinde üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray ise taraftarı önünde kazanarak seriyi uzatmak istiyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev finalin tüm detayları…

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 15:33
Kadınlar basketbolunda şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir! Final serisinin ilk iki maçını kazanarak 2-0 öne geçen Fenerbahçe Opet, bugün galip gelmesi durumunda üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan seride durumu 2-1'e getirerek umutlarını korumak isteyen Galatasaray Çağdaş Faktoring ise taraftarı önünde galibiyet arıyor. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?" İşte Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev maçın saat ve yayın bilgileri...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

Final serisinin üçüncü randevusu, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Basketbolseverler bu dev randevuyu şifresiz olarak takip edebilecek.

Kanal: HT Spor

Saat: 16.00

Konum: Sinan Erdem Spor Salonu

👉 Eğer Galatasaray bugün kazanırsa, serinin dördüncü maçı 7 Nisan Salı günü yine aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe kazanması durumunda ise kupa seremonisi bugün yapılacak.

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41