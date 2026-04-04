Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar basketbolunda şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir! Final serisinin ilk iki maçını kazanarak 2-0 öne geçen Fenerbahçe Opet, bugün galip gelmesi durumunda üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan seride durumu 2-1'e getirerek umutlarını korumak isteyen Galatasaray Çağdaş Faktoring ise taraftarı önünde galibiyet arıyor. Peki, "Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda?" İşte Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev maçın saat ve yayın bilgileri...

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

Final serisinin üçüncü randevusu, 4 Nisan 2026 Cumartesi (Bugün) günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Basketbolseverler bu dev randevuyu şifresiz olarak takip edebilecek.

Kanal: HT Spor

Saat: 16.00

Konum: Sinan Erdem Spor Salonu

👉 Eğer Galatasaray bugün kazanırsa, serinin dördüncü maçı 7 Nisan Salı günü yine aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe kazanması durumunda ise kupa seremonisi bugün yapılacak.