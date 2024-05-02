TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran eski yıldızını takıma kazandırmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve transferdeki Edin Dzeko detayı... (FB spor haberi)
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Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'ye geri dönmeyi istediği gelen bilgiler arasında.
EDIN DZEKO AYRILABİLİR
Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden olan Edin Dzeko'nun sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Bosnalı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Vedat Muriqi'nin güncel olarak 15 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
2 sezondur giydiği Mallorca formasıyla 83 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki forvet, 27 gol ve 9 asist ile skora katkıda bulundu.
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