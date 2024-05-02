TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'ye geri dönmeyi istediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Bosnalı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.