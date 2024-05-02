Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran eski yıldızını takıma kazandırmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve transferdeki Edin Dzeko detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

İspanya La Liga'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, 2020 yaz aylarında Fenerbahçe'ye 21 milyon euro bonservis kazandırarak takımdan ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

Akşam'da yer alan habere göre, yıldız forvet, Avrupa'ya açılmasını sağlayan formayla tekrar Süper Lig'de boy gösterecek. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe forması giymeye çok yakın. Gelen bilgilere göre yaz aylarında santrfor arayışlarında olacak sarı lacivertliler rotayı eski oyuncusuna çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

Vedat Muriqi'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'ye geri dönmeyi istediği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

EDIN DZEKO AYRILABİLİR

Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerden olan Edin Dzeko'nun sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Bosnalı futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul edebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Vedat Muriqi'nin güncel olarak 15 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Edin Dzeko...

2 sezondur giydiği Mallorca formasıyla 83 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki forvet, 27 gol ve 9 asist ile skora katkıda bulundu.

Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'in yanına gidiyor! Rekor bonservis...
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | CHP kaynaklarından ilk açıklama
F.Bahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet!
Al Musrati'nin cezası belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi!
F.Bahçe'ye İtalya'yı sallayan forvet!
A101 ALDIN ALDIN BU PERŞEMBE | 2 Mayıs A101 indirimli ürünler kataloğu
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? |🐄 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak?
TOKMAK KÖFTE TARİFİ | 🔴Tokmak köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! 18:49
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... 18:41
Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? 18:25
Al Musrati'nin cezası belli oldu! Al Musrati'nin cezası belli oldu! 17:14
F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! 16:53
Fırtına Samsunspor maçına hazırlanıyor Fırtına Samsunspor maçına hazırlanıyor 16:50
Daha Eski
Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? 16:39
Torino - Bologna maçı ne zaman? Torino - Bologna maçı ne zaman? 16:33
TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı... TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı... 16:32
Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Getafe - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 16:29
Luton Town - Everton maçı ne zaman? Luton Town - Everton maçı ne zaman? 16:26
Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? 16:22