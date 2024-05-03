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Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte son olarak Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:33
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Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulüpte son olarak Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi.

İŞTE HATAYSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Volkan Demirel. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır.

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