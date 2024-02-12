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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Ali Şansalan, mücadelede düdük çalacak. İki ekip de mutlak galibiyet için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:06
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Trabzonspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Pepe ile Onuachu kadroda yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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