Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı. Başkent ekibinin golünü 10. dakikada Anastasios Chatzigiovannis kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 90+3. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın'dan geldi. Konuk ekipte Furkan Bayır 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Taraftarı önünde kritik bir galibiyet alan Ankaragücü düşme hattından uzaklaştı ve puanını 41 yaptı.

Corendon Alanyaspor ise 48 puanda kaldı.