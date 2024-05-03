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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, 1'i Beşiktaş'ın eski futbolcusu olmak üzere 5 futbolcuyu listesine aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, stoper takviyesi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Fenerbahçe, sezon sonunda Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid'e geri gönderecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Serdar Aziz'in de durumu yaz transfer döneminde belli olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yabancı sayısının da 12'ye düşecek olmasından dolayı stopere hattına mutlaka yerli takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Scout ekibinden bu konuda rapor isteyen yönetime; 5 isim önerildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Bu isimler; Serdar Saatçı, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Ravil Tagir ve Cenk Özkaçar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Sarı-lacivertliler, bu beş oyuncudan en az birini yeni sezonda kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Serdar Aziz'le de yollar ayrılırsa bu sayı ikiye çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Yönetim, şimdiden oyuncular için nabız yoklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede

Altyapıdan da Yusuf Akçiçek, önümüzdeki sezon A takım kadrosunda olacak.

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