TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, 1'i Beşiktaş'ın eski futbolcusu olmak üzere 5 futbolcuyu listesine aldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, sezon sonunda Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid'e geri gönderecek.
Serdar Aziz'in de durumu yaz transfer döneminde belli olacak.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yabancı sayısının da 12'ye düşecek olmasından dolayı stopere hattına mutlaka yerli takviye yapacak.
Scout ekibinden bu konuda rapor isteyen yönetime; 5 isim önerildi.
Bu isimler; Serdar Saatçı, Yasin Özcan, Emirhan Topçu, Ravil Tagir ve Cenk Özkaçar...
Sarı-lacivertliler, bu beş oyuncudan en az birini yeni sezonda kadrosuna katacak.
Serdar Aziz'le de yollar ayrılırsa bu sayı ikiye çıkacak.
Yönetim, şimdiden oyuncular için nabız yoklamaya başladı.
Altyapıdan da Yusuf Akçiçek, önümüzdeki sezon A takım kadrosunda olacak.
Fenerbahçe, Bonucci'yle de vedalaşırsa; yabancı bir stoper de alabilir.
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