TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Fred gibi süper yıldızları katan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı takıma kazandırmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldıza önereceği sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Gelecek olan bonservis ücretleriyle de dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması planlanıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
Yönetimin, Trendyol Süper Lig'i sallayacak bir futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Şu anda Fred, Dzeko, Bonucci ve Tadic gibi süper starlara sahip olan sarı-lacivertliler, bu isimlerin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor:
O da Arjantinli süper star Angel Di Maria... 36 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yoklaması yaptığı ortaya çıktı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Geçen sezonun başında Juventus'tan Benfica'ya transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tangocu, Portekiz ekibinden beklediği haberi alamadı.
Benfica'nın yaşından dolayı opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Portekiz basınında yer alan Di Maria, ülkesi Arjantin'e de dönmek istemiyor.
Avrupa'da yoluna devam etme arzusu içinde olan 36 yaşındaki sağ kanada Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık kontrat önereceği gelen bilgiler arasında.
46 MAÇ 16 GOL
Sezon başından bu yana Benfica formasıyla, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da 46 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.
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