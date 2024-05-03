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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Leonardo Bonucci ve Fred gibi süper yıldızları katan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı takıma kazandırmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldıza önereceği sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Bir yandan şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlamış durumda...

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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Sarı-lacivertli idareciler, yazın yine iddialı isimleri transfer ederek kadroyu güçlendirme peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Yönetim özellikle takımdan ayrılacak birçok futbolcudan önemli bonservis geliri elde etmenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Gelecek olan bonservis ücretleriyle de dünyaca ünlü yıldızların takıma kazandırılması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Yönetimin, Trendyol Süper Lig'i sallayacak bir futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Şu anda Fred, Dzeko, Bonucci ve Tadic gibi süper starlara sahip olan sarı-lacivertliler, bu isimlerin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor:

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

O da Arjantinli süper star Angel Di Maria... 36 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yoklaması yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Geçen sezonun başında Juventus'tan Benfica'ya transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tangocu, Portekiz ekibinden beklediği haberi alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Benfica'nın yaşından dolayı opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Portekiz basınında yer alan Di Maria, ülkesi Arjantin'e de dönmek istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

Avrupa'da yoluna devam etme arzusu içinde olan 36 yaşındaki sağ kanada Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık kontrat önereceği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! Angel Di Maria...

46 MAÇ 16 GOL

Sezon başından bu yana Benfica formasıyla, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da 46 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

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