TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak
Süper Lig'de kritik haftalara giren lider Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran Davinson Sanchez'e son olarak İtalyan devi talip oldu. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ
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Transfer için görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ayrılacak isimlerin başında geliyor.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Kolombiyalı stoper oyuncusunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.
Çizme medyasında yer alan haberlere göre; Napoli, Kolombiyalı oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katacak.
Napoli, Sanchez için sarı-kırmızılıların kapısını 15-20 milyon euro arasında bir teklifle çalacak.
Cimbom ise Sanchez için 35 milyon euro bandında gelir bekliyor.
Galatasaray sezon başında, 27 yaşındaki stoperi 9.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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