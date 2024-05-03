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TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Süper Lig'de kritik haftalara giren lider Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran Davinson Sanchez'e son olarak İtalyan devi talip oldu. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

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TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı kırmızılılar üst üste 16. galibiyetini elde etmek için taraftarının karşısına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray'da bütün dikkatler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Transfer için görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ayrılacak isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Sarı kırmızılı kurmaylar, Kolombiyalı stoper oyuncusunun satışından önemli bir gelir elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Çizme medyasında yer alan haberlere göre; Napoli, Kolombiyalı oyuncuyu yeni sezonda kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Napoli, Sanchez için sarı-kırmızılıların kapısını 15-20 milyon euro arasında bir teklifle çalacak.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Cimbom ise Sanchez için 35 milyon euro bandında gelir bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray sezon başında, 27 yaşındaki stoperi 9.5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

Galatasaray'da bu sezon 28 maça çıkan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Davinson Sanchez'e İtalya'dan dev teklif! Galatasaray'ın kasası dolacak

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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