TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla en çok dikkat çeken isimlerden birisi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ile son olarak Avrupa'nın o 2 büyük kulübünün ilgilendiği öğrenilirken Cimbom'un yıldız isim için belirlediği bonservis bedeli gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Galatasaraylı kurmaylar yeni sezon transferleri için yoğun mesai harcıyor.
Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.
Yönetim birçok oyuncudan dev bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Aslan'da sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın gözdesi durumunda.
Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig ve Fransa'nın köklü takımlarından Lyon sarı kırmızılıların başarılı futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Takvim'in haberine göre, iki kulübün gözlemcilerinin pazar günü Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında milli yıldızı yakından takip edecekleri öğrenildi.
Leipzig ve Lyon yetkilileri sezon sonuna kadar Barış Alper'i adım adım takip edecek.
EURO 2024'te de onu yakından izleyecekler.
Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de netleşti.
Sarı kırmızılıların genç futbolcu için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
23 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu.
Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kanatlarda ve forvette görev alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.
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