Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon oynadığı futbolla en çok dikkat çeken isimlerden birisi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ile son olarak Avrupa'nın o 2 büyük kulübünün ilgilendiği öğrenilirken Cimbom'un yıldız isim için belirlediği bonservis bedeli gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 11:08
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Sarı kırmızılılar kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Öte yandan yönetim bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Galatasaraylı kurmaylar yeni sezon transferleri için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Yönetim birçok oyuncudan dev bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Bu doğrultuda Aslan'da sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın gözdesi durumunda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Alman Ligi'nin güçlü ekiplerinden Leipzig ve Fransa'nın köklü takımlarından Lyon sarı kırmızılıların başarılı futbolcusunu sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Takvim'in haberine göre, iki kulübün gözlemcilerinin pazar günü Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında milli yıldızı yakından takip edecekleri öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Leipzig ve Lyon yetkilileri sezon sonuna kadar Barış Alper'i adım adım takip edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

EURO 2024'te de onu yakından izleyecekler.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de netleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Sarı kırmızılıların genç futbolcu için 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

23 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Galatasaray'da 51 karşılaşmada forma şansı buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

Kanatlarda ve forvette görev alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

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