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Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat açıkladı! Nuri Şahin ile görüştü mü?

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Almanya dönüşü havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arat'ın özellikle büyük merak konusu haline gelen Nuri Şahin hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:13 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:20
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Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat açıkladı! Nuri Şahin ile görüştü mü?

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, Almanya dönüşü havaalanında kendisine sorulan sorulara cevap verdi.

Hasan Arat'ın özellikle Nuri Şahin ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Arat kendisine sorulan, "Nuri Şahin'le bir görüşme oldu mu?" sorusuna, "Hedefimizdeki tüm kişilerle görüşme gerçekleştiriyoruz." şeklinde cevap verdi.

İŞTE HASAN ARAT'IN DİĞER AÇIKLAMALARI:

Yerli ve yabancı herkesle görüşüyoruz. Türkiye'de kupadan sonra resmi görüşmeler yapacağız, o görüşmeleri de duyarsınız. Herkesle görüşüp, bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş bir değişikliğe gitmek zorunda. Yerli ve yabancı herkesin bir çalışma yapıp, bize planlarını göstermesini istiyoruz. İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarların, yönetime inanmasını istiyoruz. Şubat'taki gibi sıkışık değil durum. Arada gelmek istemeyenler vardı, şimdi doğru bir zamanda başladık görüşmelerimize.

UEFA ilişkilerde yardım alınması lazım. Türkiye'de seyirciyi çekecek hamleler yapılmalı. Beşiktaş adayların listelerinde ve projelerinde, kurullarında bulunmayı mutlaka isteyecektir. Bu normal bir talep. Adayları değerlendireceğiz ve karar vereceğiz.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile görüştük, önemli konular konuştuk. Dortmund'da 'Sarı Duvar' yine muhteşemdi. Bayern Münih ve Dortmund maçlarında seyircilerin katkısını izledim. Seçim projelerimizden biri yeni açıkta geniş tarafa daha fazla seyirci almak ve coşkuyu arttırmaktı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurmuştuk, sonucunu bekliyoruz. UEFA statta buna izin veriyor.

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