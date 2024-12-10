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Haberler Futbol Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI

Her yıl düzenlenen ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendirileceği Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 10 Aralık Salı günü üst düzey konukların katılımı ile başladı. Zirveyi haberimizden canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 10:54
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Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı.

Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

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