Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli başarılar elde etmek istiyor. Bu anlamda Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası da büyük önem arz ediyor. Cimbom'da istenilen hedefler doğrultusunda geniş ve rotasyonu güçlü bir kadrosunun kurulması hedefleniyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim titiz bir şekilde devre arasında transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz. Sarı-kırmızılı taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği futbolcu ile ilgili olarak dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AS'ın haberine göre; futbolcunun Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen PSG ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu aktarıldı. Haberde futbolcunun sözleşme uzatmayı kabul etmeye yakın olmasında PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin önemli bir rol oynadığı da ifade edildi. İŞTE O HABER