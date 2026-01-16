CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fabian Ruiz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cimbom'u yıldız isim hakkında üzen haber yurt dışından geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 10:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Cimbom bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Sarı-kırmızılılar, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda önemli başarılar elde etmek istiyor.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Bu anlamda Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası da büyük önem arz ediyor.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Cimbom'da istenilen hedefler doğrultusunda geniş ve rotasyonu güçlü bir kadrosunun kurulması hedefleniyor.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Sarı-kırmızılılarda yönetim titiz bir şekilde devre arasında transfer çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Galatasaray'da transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi de PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Sarı-kırmızılı taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği futbolcu ile ilgili olarak dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a transferde Fabian Ruiz şoku!

Son olarak AS'ın haberine göre; futbolcunun Galatasaray'ın yoğun ilgisine rağmen PSG ile sözleşme uzatmaya yakın olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... 10:19
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! 09:50
Fenerbahçe'ye süper forvet! Fenerbahçe'ye süper forvet! 09:28
Dört büyüklerin Diatta düellosu! Dört büyüklerin Diatta düellosu! 09:15
Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! Usta yazarlardan sert eleştiri: Burada ciddi bir sorun var! 08:12
Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! Sergen Yalçın: 2-3 transfer açıklayacağız! 01:15
Daha Eski
Beşiktaş kupada doludizgin! Beşiktaş kupada doludizgin! 01:15
En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! En Nesyri'ye İtalyan devi talip oldu! 01:15
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için flaş iddia! 01:15
Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! Beşiktaş'ta Abraham perdeyi açtı! 01:15
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli 01:15
G.Saray'dan orta saha sürprizi! G.Saray'dan orta saha sürprizi! 01:15