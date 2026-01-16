Beşiktaş'ta Tammy Abraham gelişmesi! 4.5 yıllık sözleşme teklif edilecek

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın adı ayrılık ile anılmaya devam ederken Premier Lig'den sürpriz bir talip ortaya çıkmıştı. Ada basını, yetenekli santrforun 2018/19 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'nın bu kez kalıcı bir imza için devreye girdiğini aktarmıştı. The Times'ta yer alan habere göre İngiliz temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili planı ortaya çıktı. Haberde Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin transferi özellikle istediği aktarılırken yönetimin 4.5 yıllık bir sözleşme teklif etmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.

Abraham'a Premier Lig'den ilginin Aston Villa ile sınırlı olmadığı ve bu nedenle Birmingham temsilcisinin elini çabuk tutma kararı aldığı belirtildi.

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan yıldız golcü, 13 kez fileleri havalandırmayı başarırken 3 kez golü getiren pasu kaydetti.

İŞTE O HABER