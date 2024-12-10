Beşiktaş'ta Mete Vardar ve Feyyaz Uçar Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nin konuştu

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı.

Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

Beşiktaş'ta Mete Vardar ve Feyyaz Uçar, zirvenin özel konuğu olarak açıklamalarda bulundu. Vardar ve Uçar, konuşmalarının ardından Beşiktaş adına Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü'nü teslim aldı.

Mete Vardar...

"ÜÇ KUPANIN İKİSİNİ BİZ ALDIK"

Geçen sene yeni geldikten sonra, geldiğimizde ligde puan olarak gerideydik. Özellikle mental olarak da zayıflayan bir takım vardı. Koyduğumuz hedeflerden en önemlisi Türkiye Kupası'ydı. Bu anlamda oyuncularımız, teknik heyet, camiamız buna çok inandı. Kupayı almak için çok büyük efor sarf ettik. Beşiktaş oyuncusu sahaya karakter koyduğu zaman, alamayacağı maç yok. Fenerbahçe derbisi de bunun en önemli örneği. Türkiye Kupası'nı almamız, Avrupa'ya gitmemizi sağladı. Bu da çok önemliydi. Maddi anlamda da kulübümüze gelir getirdi. Türkiye Kupası'nı alarak camiamızın beklentisine karşılık verdik. Daha sonra Süper Kupa'yı da alarak 3 kupanın 2'sini aldık. Çok büyük emekler verdik. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

"UNUTULMAZ BİR GÜNDÜ"

O gün maça giderken, sahada takım çıkarken belirli hissiyatlar oluyor ama skoru ön göremiyorsunuz. O gün, müthiş bir oyundu. Hem Trabzonspor finalinde hem de Galatasaray maçında taraftarın çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Saha içindeki takımımıza katkı sağladı. Müthiş bir maçtı. Çok güzeldi. Çok zevkliydi. O güne gitsek yine 5-0 kazanalım deriz. Belki uzun yıllar bir daha yaşanmayacak bir şey. Bundan çok büyük keyif, mutluluk aldık. Unutulmayacak bir anı. Güzel bir maçtı. Tüm futbolcularımızı ve o günkü teknik heyeti kutluyorum. Bizim için unutulmayacak bir gündü.

Feyyaz Uçar...

"HEYECANLANDIĞIM BİR MAÇTI"

Futbolcu ve teknik direktörken kupa kazandık ama yöneticiyken daha zor. Her şey oyunculara, teknik heyetin hazırlanmasına kalıyor. Size sadece seyretmek kalıyor. Çok heyecanlandım, belki de hayatımda en çok heyecanlandığım maçlardan biriydi. Geriye düştük ama oyundan kopmadık. Son dakika golüyle Türkiye Kupası'nı aldık. Kazanmasak çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bir kupa ile bitirdik. Süper Kupa oynamaya hakkı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemliydi.

"BARIŞ ALPER'E YAPILAN NET KIRMIZI KART"

Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket net kırmızı kart. Hakem nasıl böyle bir karar verdi anlamış değilim. VAR çağırmasına rağmen kırmızı kart vermemesi hakikaten anlaşılır gibi değil.

"YABANCI HAKEME NEDEN KARŞIYIZ?"

Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. 'Hakemlerden memnun musunuz?' diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek.