Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için sürpriz transfer iddiası!

Beşiktaş son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti. Siyah-beyazlılar dev turnuvada 2'de 2 yaparken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü ile ilgili ortaya atılan o iddia gündem oldu.

Gerson'u 27 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya satan Zenit'in milli yıldıza talip olduğu ileri sürüldü. Rus kulübü, Kartal'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon euroluk bonservis bedelinin (25+5 bonus) üzerine çıkmayı taahhüt etti.