Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için sürpriz transfer iddiası!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için sürpriz transfer iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuyla ilgili transferde ortaya çıkan o iddia gündem oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 11:35
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için sürpriz transfer iddiası!

Beşiktaş son olarak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti. Siyah-beyazlılar dev turnuvada 2'de 2 yaparken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü ile ilgili ortaya atılan o iddia gündem oldu.

Gerson'u 27 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya satan Zenit'in milli yıldıza talip olduğu ileri sürüldü. Rus kulübü, Kartal'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon euroluk bonservis bedelinin (25+5 bonus) üzerine çıkmayı taahhüt etti.

F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi...
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
