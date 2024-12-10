Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'da Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin gündemdeki açıklamalarını sert ifadeler ile eleştirdi. İşte Hatipoğlu'nun gündemi sarsacak sözleri...

ACUN ILICALI YANITI

Kısmen takip edebildim. Fenerbahçe'nin algı başkanı, algılarına devam ediyor maalesef. Bugün suçladıkları konularda, daha iki maç öncesinde, Eyüpspor maçında, kendilerinin, teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söyledikleri kelimeleri telaffuz etmek, o seviyeye inmek istemiyorum.

"ALGI YAPMANIN ANLAMI YOK"

Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Ne kadar doğru açıklamalar olduğu, sonrasında gelen tepkilerle belli oldu. Galatasaray'ın nasıl bir haksızlığa uğradığı tescil edildi. Buradan algı yapmanın hiçbir anlamı ve faydası yok.

"GÜVEN PROBLEMİ.."

TFF'ye karşı olan tavrımız çok net. TFF'nin istifa etmesi gerektiğini, TFF başkanının açıklamalarıyla tarafsızlığı yitirdiğini düşünüyoruz. TFF ile olan bu talebimiz ve mücadelemiz devam edecek. Özürleri için teşekkür ediyoruz. Ancak bu özürle bizim aramızda yaşanan güven probleminin çözülmesi mümkün değil.