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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Acun Ilıcalı'dan Barış Alper Yılmaz sözleri! "Bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken..."

FENERBAHÇE HABERİ - Acun Ilıcalı'dan Barış Alper Yılmaz sözleri! "Bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Sivasspor maçında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuştu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 12:21 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 12:42
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FENERBAHÇE HABERİ - Acun Ilıcalı'dan Barış Alper Yılmaz sözleri! "Bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken..."

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirvede açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"BARIŞ ALPER İÇİN GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

"Derbinin hakemini dört gün sonra konuşmanın anlamı var mı? Barış Alper için geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcularımızın sağlığı çok önemli. Ama bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda söylüyoruz. Bu duruşumuz devam edecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlaması, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etti. Yeni projeye göre, o oyuncu, bu sene kasten Fenerbahçe maçında oynamamış sonra da kalkmış özellikle, kasten bizim talimatımızla sakatlamış! Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Klasik tabii! Konuşmaya gel desen ortada kimse yok! At kaç!"

"BÖYLE SOYTARILAR KONUŞTUKÇA..."

"Vahim duyumlar var! Ne? Söyleyen yok! 'Yalıda buluştunuz' olmadı, 'Bana öyle duyum' geldi. Futbolcu sakatlandı, Özellikle mi yolladılar?' diyor anlamadım. Galatasaray'a sesleniyorum; yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Bizimle ilgili Manaj konusunda bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Böyle soytarılar açıklama yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir!"

"ADİL BİR SEZONDA NELER OLDUĞUNU GÖRÜRÜZ"

"Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız' diyorsunuz. 'Adalet istiyoruz' diyoruz. Bize 'Yalıda buluştunuz' diyorsunuz. Tiyatro değil artık güzel bir Hollywood filmine geçti! Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşım yaptılar. Kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bütün futbolcular bizim için değerlidir. Bizim tepkimiz, Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onlar arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi'ye de geçmiş olsun. O da Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu. Türk futboluna bir şekilde çirkinlik bulaştırmak çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. Adil bir sezonda neler olduğunu görürüz."

"METİN ÖZTÜRK'E AĞIR BİR ŞEKİLDE SUÇLAMA YAPACAĞIM"

"Metin Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız?"

"Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter. Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun! İnşallah bu çirkinlikle biter. Bizim rakiple ilgili eleştirilerimize bakın, rakibin bize suçlamalarına bakın. Kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum, kendi aranızda bir toplantı yapın. Böyle abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin!"

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