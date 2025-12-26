CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı: Tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri açıklandı

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında, ligin son sıralarında zor günler geçiren Al Fateh, evinde, şampiyonluk adaylarından Al Ahli Jeddah’ı ağırlıyor. 5 puanla 17. sırada yer alan ve acil puana ihtiyacı olan Al Fateh, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak isterken, 19 puanla 4. sırada yer alan kadrosu yıldız dolu Al Ahli, bu deplasmandan kayıpsız dönerek zirve takibini sürdürmeyi planlıyor. Peki Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 14:41
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda heyecan, Al-Hasa şehrindeki Prens Abdullah bin Jalawi Spor Şehri Stadyumu'na taşınıyor. Al Fateh, bu sezon henüz başarıyı yakalayamayarak 17. sıraya kadar gerilemiş olsa da kendi sahasındaki dirençli oyunuyla biliniyor. Diğer tarafta ise Al Ahli Jeddah, kalesinde gördüğü sadece 6 golle ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak savunma güvencesini ön plana çıkarıyor. Al Fateh savunmasının, rakibinin baskısına nasıl yanıt vereceği merak konusu. İşte Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçının detayları...

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı 26 Aralık Cuma günü, Prens Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak.

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig 10. haftası kapsamında oynanacak olan Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı, Türkiye saati ile 16.05'te start alacak.

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

