Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı: Tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri açıklandı

Pro Lig maratonunda heyecan, Al-Hasa şehrindeki Prens Abdullah bin Jalawi Spor Şehri Stadyumu'na taşınıyor. Al Fateh, bu sezon henüz başarıyı yakalayamayarak 17. sıraya kadar gerilemiş olsa da kendi sahasındaki dirençli oyunuyla biliniyor. Diğer tarafta ise Al Ahli Jeddah, kalesinde gördüğü sadece 6 golle ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak savunma güvencesini ön plana çıkarıyor. Al Fateh savunmasının, rakibinin baskısına nasıl yanıt vereceği merak konusu. İşte Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçının detayları...

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı 26 Aralık Cuma günü, Prens Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak.

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig 10. haftası kapsamında oynanacak olan Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı, Türkiye saati ile 16.05'te start alacak.

Al Fateh-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.