Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Kholood-Al Taawon maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgisi1

Suudi Arabistan Pro Lig’in 10. haftasında futbol heyecanı, Ar Rass'ta Al Kholood - Al Taawon mücadelesiyle devam ediyor. Ligde topladığı 9 puanla 12. sırada yer alan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Al Kholood, evindeki bu zorlu maçtan puan çıkarmayı hedeflerken; 22 puanla 3. sırada bulunan ve müthiş bir form grafiği yakalayan Al Taawon, deplasmanda kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Tecrübeli ayakların ve taktiksel disiplinin ön plana çıkacağı bu doksan dakika, ligin üst ve orta sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Peki Al Kholood-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 14:17
Al Kholood-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pro Lig maratonunda 10. hafta, Al Kholood'un sahası olan Al Hazm Kulüp Stadyumu'nda stratejik bir kapışmaya sahne oluyor. Sezona kısıtlı bir kadroyla başlamasına rağmen dirençli bir oyun sergileyen ve 9 puanla orta sıralara tutunmaya çalışan Al Kholood, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Diğer yanda ise Al Taawon, kompakt oyun yapısıyla sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sonuçları puan tablosunda kritik önem taşıyan Al Kholood-Al Taawon maçnının detayları...

Al Kholood-Al Taawon MAÇI NE ZAMAN?

Al Kholood-Al Taawon maçı 26 Aralık Cuma günü, Al Hazm Kulüp Stadyumu'nda oynanacak.

Al Kholood-Al Taawon MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Al Kholood-Al Taawon maçı, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Al Kholood-Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Taawon maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

